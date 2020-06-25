"أمريكية رأس الخيمة" تطلق 4 برامج أكاديمية جديدة للعام المقبل

المصدر: وام

تستعد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لطرح أربعة برامج أكاديمية متقدمة خلال العام الأكاديمي المقبل.

وتتضمن البرامج الجديدة بكالوريوس الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وبكالوريوس التصميم الداخلي، وماجستير هندسة البنية التحتية، وماجستير الطاقة المستدامة والمتجددة.

وقالت أماندا فورتي، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستراتيجية والتميّز بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، إن الجامعة تعمل على طرح برامج أكاديمية جديدة ومبتكرة تتناول المجالات المستقبلية خاصة الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وتسلّط الضوء على بيئات العمل المستقبلية، لافتة إلى أن تسعةً من برامج الهندسة في الجامعة حاصلة على اعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا، كما تسعى كلية إدارة الأعمال إلى الحصول على اعتماد هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية.

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