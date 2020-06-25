سفير الإمارات يبحث مع وزير رومانيا سبل تعزيز التعاون الاستثماري

المصدر: وام

التقى الدكتور أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى رومانيا، مع كورنيل فيروتزا، وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية، في مقر الوزارة بالعاصمة بوخارست.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ورومانيا في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين الصديقين، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وتم تأكيد ضرورة التوقيع على الاتفاقية المعدلة بشأن حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ما سيسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

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