اتفاقية تعاون بين "رافد" والدفاع المدني في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت شركة "رافد" لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة "أو دبليو إس أوتو"، أمس، اتفاقية تفاهم مع الدفاع المدني في الشارقة.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تقديم خدمات الصيانة والقطر لأسطول المركبات الخفيفة الإدارة العامة للدفاع المدني من قبل "رافد" في إمارة الشارقة.

وقّع الاتفاقية سالم سعيد المدفع، المدير العام لشركة رافد، والعقيد سامي النقبي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة.

وقال سالم سعيد المدفع، المدير العام لشركة رافد: "جاء توقيع الاتفاقية ضمن جهود رافد في تقديم خدماتها النوعية وفق أفضل المعايير العالمية لكل الجهات الحكومية، واكتساب ثقتهم بمجال الحلول المبتكرة لصيانة المركبات".

وأضاف المدفع أن "رافد" تتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية مهمة على الصعيد الحكومي المحلي في إمارة الشارقة خاصة، وفي كل أنحاء الدولة عامة، وتسخير أحدث التقنيات والتوجهات في هذه الصناعة لخدمة عملائها.

وأكد العقيد سامي النقبي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، أن توقيع الاتفاقية مع "رافد" يأتي ضمن سعي الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة للحصول على أجود الخدمات لصيانة أسطول مركباتها، نظراً إلى الدور الحيوي والمهم الذي يؤديه وجود مركبات تتمتع بكفاءة عالية خلال أداء المهمات المطلوبة من الدفاع المدني على أكمل وجه.

وأعرب العقيد سامي النقبي عن ثقته بقدرة "رافد" على تقديم الخدمات المطلوبة بأفضل وأجود الطرق الممكنة، نظراً إلى خبرتها الطويلة في هذا المجال، فضلاً عن السمعة الطيبة التي تتمتع بها في إمارة الشارقة وباقي أنحاء الدولة.

وتتضمن بنود الاتفاقية أن تتولى "رافد" مهمة صيانة وقطر كل المركبات الخفيفة التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، وفي كل مراكزها المتوزعة بأنحاء الإمارة، إذ ستتعامل رافد مع البلاغات الواردة، وتوفر المعدات اللازمة لسحب المركبات إلى مراكز الصيانة، وتجري ما يلزم لكي تتمتع بالجاهزية اللازمة لعودتها إلى العمل من جديد.

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