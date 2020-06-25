«مبادلة»: مرافقنا خالية تماماً من مرضى «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية أن مرافقها باتت خالية تماماً من مرضى «كوفيد 19»، مما يعني جهوزية المستشفيات والمراكز التابعة لها بشكل كامل لتقديم خدمات الرعاية الطبية التي يحتاجها أفراد المجتمع مع الالتزام بتطبيق جميع التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المرضى.

وقال الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة بالإنابة خلال الجولة التي قام بها في وقت سابق من هذا الأسبوع في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية: «بينما تقدم مرافق مبادلة للرعاية الصحية مساهمات ملموسة وكبيرة لدعم استراتيجية دولة الإمارات للتغلب على فيروس «كوفيد 19» ندخل الآن مرحلة العودة إلى الوضع الاعتيادي الجديد الذي يتطلب منا العمل على ضمان صحة جميع أفراد المجتمع».

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