«أبوظبي للزراعة»: دراسة مشاريع استثمارية بمليار درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

تعكف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على دراسة مشاريع استثمارية بقيمة نحو مليار درهم بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.

وفي هذا السياق، اعتمدت الهيئة 5 مشاريع بقيمة 75 مليون درهم تقريباً لتكون باكورة هذه المشاريع الاستثمارية مع 4 شركات وطنية كبرى من القطاع الخاص وبنظام المساطحة طويلة الأمد لمدد تصل إلى نحو 30 عاماً وذلك لتطوير وإدارة مشاريع إنتاجية وبحثية وتسويقية مختلفة تدعم استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتعزيز الأمن الغذائي والحيوي بالإمارة.

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