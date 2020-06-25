«اللجنة العليا لإدارة الأزمات في دبي»: السماح بحرية الخروج طوال اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، انتهاء برنامج التعقيم الوطني في دبي والسماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر»، أن «اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تعلن انتهاء برنامج التعقيم الوطني في دبي تماشياً مع قرار الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والسماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي».

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