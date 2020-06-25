عبد الله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان هاتفياً جهود احتواء «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع إلمار محمدياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، علاقات الصداقة بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها المنظمات الدولية.

كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض سموه ووزير خارجية أذربيجان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وإلمار محمدياروف على أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة تداعيات هذه الجائحة. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، مؤكداً الحرص المستمر على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

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