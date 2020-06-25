خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بوروندي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

المصدر: (أبوظبي - وام )

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الجنرال ايفاريست اندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، وذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، رئيساً لجمهورية بوروندي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الجنرال ايفاريست اندايشيميي.

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