مسؤولة أممية تشيد بدور الشيخة فاطمة في دعم تمكين المرأة

المصدر: (أبوظبي - وام )

أشادت فومزيلي ملامبو - نكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأمم المتحدة والتزامها بدعم ملف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.. معربة عن شكرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للجهود التي تقوم بها في تمكين المرأة.

وأثنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم سمو الشيخة فاطمة بن مبارك لملف المرأة والسلام والأمن، وهنّأت سموها بتخريج الدفعة الثانية من برنامج المرأة والسلام والأمن، التي ضمت 223 مشاركة من 11 دولة إفريقية وآسيوية وعربية، والذي تم بنجاح على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، الأمر الذي لاقى أصداء إيجابية على مستوى المنظمة الأممية والعديد من الهيئات الدولية ذات الصلة.

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى دور الإمارات المحوري والملهم في دعم خطط الاستجابة لجائحة كوفيد 19 على المستويين الوطني والدولي، مشيدة بجهود دولة الإمارات، ودعمها المتواصل لجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وأطلعت ملامبو - نكوكا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في وضع خطط عمل تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة على النساء والفتيات، وضمان أن يكون لخطط التعافي طويلة الأجل آثار إيجابية على المرأة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم كل الدعم الفني لتعزيز العمل الوطني الذي يهدف إلى تمكين المرأة على مستوى الدولة.

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