«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» تستقطب ما يزيد على 1440 مستفيداً

المصدر: (دبي - البيان)

نجحت فعاليات مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة بقسم التواصل الحضاري، في استقطاب ما يزيد على 1440 مستفيداً خلال الفترة الماضية، لتشمل البرامج اللغات الإنجليزية، الأوردو، التغالوغ، الصينية، بهدف نشر الوعي والتعريف بالثقافة الإسلامية الوسطية والسمحة بين الجاليات المقيمة في دبي. وأشارت روية الكتبي، رئيس قسم التواصل الحضاري، إلى أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، عمل القسم على الاستعانة بمجموعة من البرامج المرئية.

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