عبدالله بن زايد ووزير خارجية فنلندا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة وجهود احتواء "كورونا"

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنها السودان.

واستعرض الاتصال الهاتفي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد ..أكد سموه ووزير خارجية فنلندا أهمية تضافر الجهود العالمية وتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة هذه الأزمة التي تؤثر في العالم أجمع.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وفنلندا، مؤكداً الحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك لما فيه نفع البلدين والشعبين الصديقين.

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