شرطة أبوظبي تطلق «فرصة أمل» للعلاج من الإدمان

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أطلقت شرطة أبوظبي خدمة جديدة بعنوان «فرصة أمل» للعلاج من الإدمان والوقاية من المخدرات بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عن بعد بحضور العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. أدار المؤتمر الرائد ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، مؤكداً أن التصدي للمخدرات مسؤولية جماعية مشتركة، مشيراً إلى ضرورة إطلاق المبادرات لمواجهة آفة المخدرات والحفاظ على استقرار وأمن المجتمع.

وقال العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، إن «فرصة أمل» تسهم في تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، والجهات المعنية المُناط بها الحماية والتصدّي لمخاطر المخدرات، بما يدعم جهود الوقاية وترسيخ أمن واستقرار المجتمع، ويضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة ويعزز جهود شرطة أبوظبي وشركائها في التوعية المستمرة بمخاطر هذه الآفة الخطيرة.

ولفت إلى إتاحة فرصة العلاج للمتعاطين دون ملاحقة قضائية حسب المادة 43 من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 2016 والتي نصت على أنه: «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالباً العلاج فيودع لدى الجهة المختصة إلى أن تقرر إخراجه».

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية خدمة «فرصة أمل» في توعية المجتمع ولا سيما أصحاب الهمم من مخاطر المخدرات، مشيراً إلى دور المؤسسة في المبادرة والعمل على مواءمة البرامج لتكون بأيدي أصحاب الهمم إلى جانب توعية أسرهم.

خدمة متميزة

أكد الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، أن «فرصة أمل» خدمة متميزة موجهة لجميع أفراد المجتمع ، منوهاً بأن منظومة برامج العلاج والتأهيل وبرامج الرعاية اللاحقة تضمن للمدمن تعافيه وتدني نسب الانتكاسة وارتفاع نسب النجاح، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الخدمات المتميزة التي تطلقها شرطة أبوظبي لطلب العلاج في المركز الوطني للتأهيل عبر الاتصال على الرقم الهاتف 8002262، أو عبر رابط الخدمة:

‏forsa.adpolice.gov.ae/‏‏/‏‏:‏https وبسرية تامة.

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