بحث استئناف مزاولة الأنشطة في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان )

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان اجتماع الفريق لمناقشة التوجيهات الصادرة بشأن رفع نسبة الانفتاح واستعادة مزاولة الأنشطة في الإمارة، والمنعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أعضاء الفريق من مديري وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.

واستهل قائد عام شرطة عجمان الاجتماع بالترحيب بالحضور مثمناً الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارة. وناقش الاجتماع استئناف ممارسة الأنشطة بالتدرج ومدى استقرار سوق العمل في الإمارة.

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