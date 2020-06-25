عصف ذهني في محاكم دبي عن «العمل ما بعد كورونا»

المصدر: (دبي ـ البيان )

نظمت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل بالتعاون مع قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية في محاكم دبي، جلسة عصف ذهني بعنوان «العمل ما بعد أزمة كورونا» بواسطة تقنية الاتصال المرئي، أدارها خالد عبدالله المعصم رئيس قسم الجودة في محاكم دبي، بحضور ومشاركة القاضي سعيد هلال الزعابي قاضي تمييز وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومجموعة من الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية والذي بلغ عددهم 52 مشاركاً، وذلك في خطوة نوعية للوصول إلى استراتيجيات مبتكرة وأفكار جديدة من شأنها ترسيخ روح العمل والتفكير الجماعي.

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