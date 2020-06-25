غباش يثمن تصدر الدولة في مؤشرات التنافسية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن «تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة للمراكز الأولى في تقرير التنافسية العالمية 2020، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان يأتي تتويجاً للرؤية الصائبة للقيادة الرشيدة».

وقال معاليه «بهذه المناسبة يرفع المجلس الوطني أسمى آيات التبريكات والتهنئة القيادة الرشيدة، على ما حققته الدولة من المراكز الأولى والمتقدمة».

كما أشار معاليه إلى أن حصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، يؤكد حكمة قرار القيادة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50%.

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