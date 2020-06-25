ناصر الهاملي: ضرورة مضاعفة جهود التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ضرورة بذل الجهود المضاعفة للاستمرار في تحقيق الخطة الاستراتيجية على مستوى التحول الرقمي المؤسسي، مشيراً إلى أن نجاح التحول للتعليم عن بُعد، وكذلك العمل عن بُعد خلال الفترة الماضية عكس الجاهزية المسبقة للكليات، وأكد كفاءة وفاعلية خطتها الاستراتيجية «الجيل الرابع» ومرتكزاتها الرامية لإعداد قادة مهنيين واحترافيين في تخصصاتهم وتوفير فرص تعليم للجميع وتخريج شركات ورواد أعمال، وأن المرحلة المقبلة سيتم خلالها تعزيز هذه المرتكزات من خلال استثمار مكتسبات التعليم عن بُعد.

جاء ذلك خلال عقد مجلس أمناء كليات التقنية العليا اجتماعاً افتراضياً برئاسته، حيث تمت مناقشة الاستعدادات للعام الأكاديمي المقبل وكذلك البدء في إطلاق الشهادات العلمية الرقمية عبر تقنية بلوك تشين لكافة خريجي كليات التقنية العليا القدامى والحاليين، وذلك بعد أن تم اتخاذ اللازم لإصدار 155 ألف شهادة علمية رقمية لخريجها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عبد الرحمن العور نائب رئيس المجلس، والدكتور محمد الشحي ومالك آل مالك والدكتورة عائشة بن بطي وخالد البريكي وياسر المرزوقي وطارق الحوسني وعبد العزيز الجزيري والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه على مستوى استراتيجية كليات التقنية وتحولها للتعلم عن بعد وفق منظومة رقمية متكاملة على مستوى المحاضرات والامتحانات والأنشطة اللاصفية وكافة احتياجات الخدمات والحياة الطلابية، مما عزز نجاح الطلبة في إتمام عامهم الأكاديمي ومواصلة دراستهم الصيفية عن بعد.

كما اطلع المجلس على مكتسبات مرحلة التعليم عن بعد بالأرقام والإحصاءات وفق تقارير المتابعة والتقييم الأسبوعية، والتي استمرت طيلة الفترة الماضية على مستوى الساعات الدراسية المنجزة والمحاضرات والأنشطة المقدمة «أونلاين» عبر الحرم الجامعي الرقمي وبرامج التدريب المهني لأعضاء الهيئة التدريسية.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف الشامسي أن الكليات استثمرت في العامين الماضيين بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، وهو ما ساهم في سرعة التحول نحو منظومة التعليم والعمل الرقمية التي أثبتت فاعليتها.

وقال: إن الكليات تواصل إنجازاتها في هذا المجال بنجاحها في تحويل آلية استخراج شهادات التخرج والدرجات العلمية بالاعتماد على منصة بلوك تشين، حيث بإمكان الخريجين منذ العام 1991 حتى اليوم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للكليات أو عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالطالب واستخراج الإفادة أو الشهادة العلمية الرقمية أو كشف الدرجات الخاص به عبر منصة بلوك تشين، كما يمكن للخريجين مشاركة هذه الوثائق المعتمدة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومع المجتمع الأكاديمي أو المهني.

سيناريوهات

ناقش مجلس أمناء كليات التقنية العليا سيناريوهات المرحلة المقبلة استعداداً للعام الأكاديمي المقبل والاستفادة مما تحقق لبناء منظومة تعليم «هجين» تسمح بالدمج ما بين التعليم في الحرم الجامعي والتعلم عن بُعد في ظل البنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها الكليات، وكذلك التوجه نحو مزيد من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال.

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