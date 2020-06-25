باحثو «نيويورك أبوظبي» يدرسون انتشار «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أجرى فريق من علماء الرياضيات والاقتصاد من جامعة نيويورك أبوظبي دراسة حول كيفية الموازنة بين الحاجة إلى تسطيح منحنى انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وخفض مستويات تفشيه، حيث طور الفريق نموذجاً رياضياً يمكن أن يوفر لصنّاع السياسات الذين يبحثون عن أفضل نهج لتقييم التكاليف البشرية والاقتصادية للتدابير الاحترازية المتخذة لاحتواء الوباء.

ونشرت الدراسة على موقع «كوفيد إيكونمكس، فيتيد أند ريل تايم بيبرز»، التابع لمركز أبحاث السياسات الاقتصادية، وشارك فيها باحثون من جامعة نيويورك أبوظبي، بما في ذلك إيلينا بيريتا، أستاذة زائرة، ألبيرتو غاندولفي الأستاذ الممارس في الرياضيات، وإتيان واسمر أستاذ الاقتصاد، وباحثون آخرون.

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