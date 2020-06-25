«الصحة» تدرس الأولويات البحثية بأمراض القلب والشرايين

المصدر: الشارقة - وام

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، جلسات مختبر افتراضي على مدى يومين لتحديد أولويات الأبحاث العلمية لأمراض القلب والشرايين وذلك ضمن إجراء دراسة بحثية وطنية حول تحديد الاحتياجات البحثية للدولة في مجال القلب والشرايين وبما يتوافق مع متطلبات وتطلعات المؤسسات الصحية العالمية في هذا المجال.

وتهدف هذه الفعالية إلى مناقشة التحديات والفرص التحسينية والمبادرات المستقبلية البحثية في مجال الوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية المستمرة لخفض وفيات أمراض القلب والشرايين وابتكار مبادرات وأنشطة تطويرية وإبداعية لتنسيق الجهود المبذولة من جميع الجهات الصحية في إطار توحيد البيانات وتطوير برامج الكشف المبكر وفحص الأمراض القلبية الوعائية.

ويعتبر هذا المختبر وسيلة بحثية ابتكارية تنفذ عن بعد لجمع البيانات العلمية والعملية من ذوي الاختصاص والخبراء في مجال القلب والشرايين والجمعيات والجامعات ذات العلاقة في داخل وخارج الدولة.

وتشكل هذه الدراسة - التي سيتم نشرها في أهم المجلات العلمية المتخصصة - تمهيداً لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للأبحاث العلمية في مجال القلب والشرايين بما يتوافق مع تطلعات الخمسين عاماً المقبلة حسب رؤية مئوية الإمارات 2071.

وتسعى الوزارة في هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الجامعية وتوحيد جهود المؤسسات والهيئات الصحية في الدولة لمواجهة أمراض القلب والشرايين والتي تعد السبب الأول للوفيات محلياً وعالمياً، حيث يضع أساتذة الجامعات المشاركة في المختبر خبراتهم وأساليبهم البحثية المتقدمة والمبتكرة للتعاون مع الوزارة في تنفيذ مشاريع علمية لتقديم رعاية صحية رائدة ومتميزة حسب المعايير العالمية.

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