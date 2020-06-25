7000 حافلة من مواصلات الإمارات لتقديم الدعم بمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

وضعت مواصلات الإمارات نحو 7000 حافلة لتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية المختصة بإعداد ومتابعة وتنفيذ الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمواجهة انتشار جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في الحالات الطارئة، إلى جانب المشاركة في إجراءات التعقيم الوطني لأكثر من 10 آلاف حافلة مدرسية حكومية وخاصة وحافلات المعاهد والجامعات وفق الخطة التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وباقي الشركاء الاستراتيجيين والعملاء.

وقد وفرت مواصلات الإمارات دعمها للمؤسسات الحكومية العاملة في مواجهة الفيروس حرصاً منها على تعزيز حضورها ضمن منظومة العمل الوطني المتكامل للتعامل مع الظرف الراهن وبما يتماشى مع توجهات حكومتنا الرشيدة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأثنى محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات على الجهود العظيمة التي تبذلها دولة الإمارات ممثلة بالجهات المختصة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الوقاية من فيروس «كورونا»، ما جعلها تتصدر الموقف العالمي في مكافحة الوباء.

خدمات

وأضاف الجرمن أن مواصلات الإمارات قامت بتوزيع 28 حافلة بسائقيها في مناطق مختلفة من الدولة للاستخدام في حالات الطوارئ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لافتاً إلى أنه خلال برنامجها المعني بتوفير النقل المجتمعي للجهات «الحافلة الوطنية» قدمت أكثر من 900 خدمة نقل للجهات ذات العلاقة بإدارة الأزمة في الدولة تمثلت في إجلاء رعايا الدول الشقيقة، ونقل الحالات المصابة بالفيروس والمشتبه بإصابتها، إلى جانب نقل المسافرين، وتقديم خدمات النقل المرتبطة بالمنشآت الطبية، بمعدل إجمالي بلغ 800 ساعة خدمة مجتمعية.

وأكد الجرمن حرص مواصلات الإمارات على تضمين برامجها في مجال المسؤولية المجتمعية ضمن خططها الاستراتيجية باعتبارها رافداً فاعلاً ومهماً في تعزيز التنمية الاجتماعية بالدولة.

تعاون

من جانبه أفاد المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية في مواصلات الإمارات، بأن الشركة وبتوجيهات من الإدارة العليا وبالتعاون مع الجهات المختصة بمواجهة انتشار الفيروس عملت على تقديم الدعم اللوجستي بتوفير الصيانة والإمداد لمركبات برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي والشارقة، وذلك لإدارتها عقود المساندة على الطريق وعقود صيانة المركبات التابعة لها، كما خصصت الشركة 37 مركبة خدمة لتقديم الدعم الفني في مختلف مناطق الدولة للحالات الطارئة، وتقديم أكثر من 600 عملية صيانة فنية ضمن خدمة مساعدة على الطريق.

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