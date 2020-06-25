«طرق دبي» تطلق المنصات الذكية لسائقي الحافلات العامة

المصدر: (دبي - البيان )

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المنصات الإلكترونية الذكية لسائقي الحافلات العامة، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى أتمتة جميع الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في إسعادهم وزيادة رضاهم ويحسن من الخدمات، التي يقدمونها للمتعاملين.

وقال عبد الله إبراهيم المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه المنصات هي عبارة عن أجهزة ذكية مبرمجة بعدة لغات ومرتبطة مباشرة بنظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM)، وموزعة على جميع محطات إيواء الحافلات لتمكين سائقي الحافلات العامة وتحفيزهم على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم وإشراكهم في العملية التشغيلية بما يسهم في تعزيز وتطوير الخدمات باعتبارهم سفراء الهيئة في تقديم خدمة الحافلات العامة.

وأضاف: تولي الهيئة أهمية كبرى لملاحظات وأفكار ومقترحات سائقي الحافلات، الأمر الذي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تحسين وتطوير الخدمات وتبسيط واختصار رحلة المتعاملين.

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