2950 مشاركة في «دبي لأفضل الممارسات» من 148 دولة

المصدر: دبي – وائل نعيم

أعلنت بلدية دبي، زيادة عدد الطلبات المستلمة للدورة الـ 12 من جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، بنسبة 90 %، بالمقارنة مع عدد الطلبات المستلمة في الدورة الماضية، ويعتبر هذا العدد من الطلبات، هو الأعلى في تاريخ الجائزة، من حيث المشاركات، حيث بلغت الطلبات المشاركة بالجائزة 2950، تنتمي إلى 148 دولة، كما بلغ عدد زوار الموقع الجديد للجائزة في دورتها الثانية، 171 ألفاً و997 زائراً، من 189 دولة.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، لــ «البيان»، إن المشاركات في هذه الدورة، توزعت على فئات الجائزة الخمس، وهي، فئة التنمية العمرانية، وفئة البناء والتشييد الهندسي، وأفضل الممارسات في الأمن الغذائي، وفئة البيئة الخاص بأفضل الممارسات في مجال تحسين البيئة والتغير المناخي وفئة البنية التحتية.

انتهاء التسجيل

وأضاف: تم إغلاق باب التسجيل في الجائزة في أبريل الماضي، بعد الانتهاء من استلام جميع التقديمات بمختلف محاورها الجديدة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على هامش أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي، في فبراير 2019.

وقال: تحظى الجائزة التي تنظمها بلدية دبي، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإقبال كبير للتسجيل والمشاركة، خصوصاً بعد توسيع قاعدة المشاركة فيها، ومراجعة محاورها، لتشمل أعداداً أكبر من شرائح المشاركين العالميين، علماً بأن مبالغ الجائزة، تبلغ مليون دولار أمريكي في الفئات الخمس.

أهداف

وتابع: تهدف جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، إلى تقدير الممارسات العالمية المبتكرة، التي تحدث أثراً إيجابياً، وتحسّن جودة الحياة للنهوض بمدن المستقبل، وتفخر الجائزة بوصولها لعامها الخامس والعشرين، من البحث عن أفضل الممارسات وتقديرها، ضمن المجهودات المستمرة والمبذولة في مجالات التنمية المستدامة.

والتي تأتي نتيجة للشراكات الفعالة بين القطاعات العامة والخاصة والمدنية، علماً بأن مجالات الجائزة هي: أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة، وأفضل الممارسات في تشييد المباني المستدامة والمبتكرة والذكية، وأفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، وأفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث، وأفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.

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