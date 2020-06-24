«الإمام مالك» تناقش أولى رسائل الماجستير بالكلية عن بعد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ناقش الطالب الإماراتي خالد السيد الهاشمي رسالته في الماجستير بعنوان (التزامات مالك الوحدة العقارية أو مستغلها في عقد اقتسام الوقت)، عن بعد، حيث تعتبر أول رسالة ماجستير تناقش عن بعد في الكلية، فيما تشكلت لجنة المناقشة برئاسة وإشراف الدكتورة ندى سالم حمدون رئيس قسم القانون بالكلية، وعضوية كل من الدكتور أنس محمد بشار أستاذ القانون المدني المساعد في كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، والدكتور ياسر عبد الحميد الفتيحات أستاذ القانون المدني المشارك من كلية القانون في جامعة الغرير.

ونوقشت الرسالة عبر استخدام برنامج «Teams» المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، واستغرقت المناقشة نحو ثلاث ساعات، وحصل الطالب على درجة الماجستير بامتياز.

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