ورشة إلكترونية لمراجعة الأداء لموظفي الجهات الحكومية في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ورشة تعريفية إلكترونية لشرح نظام تقييم الأداء في مرحلة مراجعة الأداء لموظفي هيئات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة.

وعقدت الورشة على جلستين بتقنية التدريب الافتراضي عبر برنامج WEBEX. وحضرها ما يفوق 90 موظفاً.

وتناولت عدداً من المحاور الهامة أبرزها تطبيق نظام تقييم الأداء خلال العمل عن بعد، وأبرز مستجدات هذه المرحلة المؤثرة في نظام تقييم الأداء. وأهمية دور المسؤول المباشر خلال المرحلة الثانية، وشرح مرحلة مراجعة الأداء الإلكتروني.

كما قدمت الورشة العديد من النصائح التي تهم الموظف حول مرحلة مراجعة الأداء، وأبرز الملاحظات عن مرحلة مراجعة الأداء لشهري يونيو ويوليو. كما تناولت بالشرح التفصيلي ملف الإنجاز، حيث أوضحت أهمية احتفاظ الموظف بكافة مهامه المنفذة وإنجازاته وتقارير العمل الخاصة به التي تظهر كافة المهام التي قام بتأديتها.

تقييم

وأوضحت الورشة عملية تقييم الأداء المتبع بحكومة الشارقة التي يجري بواسطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والكفاءات السلوكية التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف والمسؤول المباشر خلال فترة التقييم، وأهمية مرحلة التقييم والمراجع والتغذية الراجعة المستمرة خلال فترة الأداء. وركزت على دور هذه المرحلة في تمكين المسؤولين من دعم القدرات التنافسية للموظفين وتحسين وزيادة الإنتاجية ومعالجة التحديات، وبالتالي رفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.

حرص

وتحرص الدائرة باستمرار على تنفيذ الورش التعريفية لشرح مراحل نظام تقييم الأداء اهتماماً برفع الوعي الوظيفي لدى كافة موظفي الحكومة بأهمية تقييم ومراجعة الأداء. كما أن الدائرة تضع تطوير الأداء أولوية وهدفاً رئيساً يسهم في رفع الإنتاجية، ويبني على إدراك الموظفين بأن أعمالهم وإنجازاتهم محط تقدير واهتمام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز