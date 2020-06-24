بحث سبل مواءمة برامج العمل التطوعي في عجمان مع البرامج الاتحادية

المصدر: عجمان - البيان

عقدت لجنة دعم وتشجيع العمل التطوعي في عجمان، اجتماعها «عن بُعد»، برئاسة فاطمة المسافري، رئيس اللجنة ومدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

واستعرضت أجندة الاجتماع المهام والمسؤوليات المعتمدة للجنة دعم وتشجيع العمل التطوعي في إمارة عجمان. حيث ستتولى اللجنة مهام العمل على مواءمة برامج ومبادرات العمل التطوعي المحلية القائمة مع برامج ومبادرات العمل التطوعي النافذة على المستوى الاتحادي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ووضع تصور شامل لأطر وآليات تنظيم العمل التطوعي في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات السائدة في الدولة.

وستقوم اللجنة باقتراح برنامج للعمل التطوعي في الإمارة يستهدف المشاركة الإيجابية في الحملات الوطنية والمحلية المتعلقة بمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والعمل على تشجيع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص على إطلاق المبادرات المتضمنة لأعمال تطوعية.

كما ستعمل اللجنة على إعداد وإطلاق برامج توعوية محلية للتعريف بأهمية ومجالات العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع. بالإضافة إلى العمل على تحديد الإشكاليات والتحديات التي تجابه العمل التطوعي في الإمارة والتوصيات التي تراها اللجنة للتعاطي أو التعامل معها أو حسمها.

وستتولى لجنة دعم وتشجيع العمل التطوعي في إمارة عجمان متابعة تنفيذ المبادرات والحملات التطوعية التي يجري إطلاقها أو تنفيذها في الإمارة ورفع تقارير دورية حول واقع ونتائج، واقتراح أوجه المساعدة الحكومية المحلية اللازمة لتسهيل وتنظيم ذلك التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المعنية.

ورحبت المسافري بأعضاء اللجنة، مؤكدة حرص القيادة الرشيدة في حكومة عجمان ومتابعتهم الحثيثة على تشجيع ثقافة العمل التطوعي في الإمارة، ونشر التوعية بأهمية الدور البنّاء الذي يضطلع به العمل التطوعي في تمتين الأواصر المجتمعية وترسيخ روح التعاون والمشاركة الإيجابية في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية المحلية والموائمة للأجندات الاتحادية.

وأشادت رئيسة اللجنة بالأثر البالغ الأهمية للعمل التطوعي في ظل تداعيات وتحديات أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والذي جسّد أنبل القيم الإنسانية وعكس روح التلاحم بين أطياف المجتمع على مستوى الدولة.

ومن ناحيتهم أعرب أعضاء اللجنة عن فخرهم بالانضمام للجنة، وعن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتثمينهم للثقة التي أولتها القيادة الرشيدة لهم. كما أكدوا أن اللجنة ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق أهدافها والمضي قدماً بالعمل الدؤوب في خدمة الإمارة.

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