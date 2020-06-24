موظفو «أشغال الشارقة» يعودون للعمل من مكاتبهم

المصدر: الشارقة - البيان

باشر 30% من الموظفين في دائرة الأشغال العامة بالشارقة الالتزام بأداء أعمالهم في مكاتبهم، وقامت الدائرة بتجهيز المكاتب الخاصة بالموظفين بهدف توفير التباعد الجسدي وتعزيز البيئة الصحية في مقر الدائرة والفروع التابعة لها.

وقال عبدالله بو علي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الدائرة: «أنجزت الدائرة استعداداتها لعودة الموظفين إلى العمل عقب مُضي حوالي الشهرين من تفعيل نظام العمل عن بُعد في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووضعنا ضوابط إلزامية في أماكن العمل من بينها تهيئة المكاتب لضمان التباعد الجسدي».

وذكر بأنه تم تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلّق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين أثناء الدخول والخروج من وإلى مقار العمل، وإثبات الحضور والانصراف من خلال نظام الموارد عبر الهاتف المتحرّك عوضاً عن نظام البصمة السابق، إلى جانب توزيع الكمّامات والقفّازات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل، والالتزام بتعقيم وتطهير المرافق بشكل دوري.

وأكّد قُدرة الدوائر والهيئات الحكومية على التأقلم والتعايش مع الفيروس، وتطويع الابتكار لتحديد معالم مجتمع ما بعد كورونا. كما أبدى تفاؤله بسرعة عودة الحياة الطبيعية.

تثمين

وثمن بو علي رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للموظفين والموظفات، ووصفها بأنها تجسد حرص سموه الأبوي واهتمامه بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحفاظ عليهم وإنسانية قائد استثنائي بمشاعره النبيلة تجاه سكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين.

كما تمثل حرص سموه الأبوي واهتمامه بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحفاظ عليهم، مشيراً إلى أنها تحمل في كلماتها معاني المحبة والتفاؤل والحافز على مواصلة الإنجازات، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالتعليمات الوقائية، لتجاوز هذا التحدي والعبور إلى مستقبل مزدهر بتكاتف كافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين.

وأجرت دائرة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الشارقة الطبية فحوصات كورونا لموظفي الدائرة بهدف التأكد من سلامتهم قبل مباشرة العمل.

حرص

وأشار بو علي إلى أن الدائرة تحرص في جميع الأوقات على توفير بيئة عمل آمنة لجميع موظفيها، ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية بهدف تعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة الموظفين الذين يواصلون تأدية أدوارهم الحيوية من أجل ضمان استمرارية عمل المشاريع العمرانية. وكذلك تقوم دائرة الأشغال بإجراء عمليات تعقيم شاملة لجميع مرافقها العمرانية ومشاريعها قيد الإنشاء بشكل دوري بالتعاون مع شركة بيئة والجهات المعنية، عملاً بتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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