منى تهلك المدير التنفيذي للمستشفى لـ «البيان»: صفر حالة «كورونا» في «لطيفة للنساء والأطفال»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أن المستشفى خال تماماً من حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، محققاً صفر حالة، وذلك بفضل كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى، لافتة إلى الإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في المستشفيات وفقاً لتعليمات الجهات الصحية في الدولة.

وقالت الدكتورة تهلك لـ«البيان»: إن المستشفى عاد منذ فترة لممارسة أعماله اليومية المعتادة ومنها استقبال المراجعين وحالات الولادة وعمليات المناظير النسائية وغيرها، وسط إجراءات وقائية مشددة، مشيرة إلى أن المستشفى يتبع نظام المواعيد بحيث يكون هناك فارق بين الموعد والموعد الثاني مدة نصف ساعة، لتجنب عملية الاختلاط والمحافظة على التباعد الجسدي مع إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات، وذلك على الرغم من عدم وجود حالات كورونا نهائياً في المستشفى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المراجعين والكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى.

وأضافت أن المستشفى خلال جائحة «كوفيد 19»، قدم خدماته للمرضى المصابين، ونحن فخورون جداً بجميع كوادرنا الطبية والتمريضية التي استطاعت من تقديم تلك الخدمات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، على مدار الساعة ومن دون توقف، ولله الحمد، اليوم وصلنا إلى صفر حالات «كوفيد 19» في المستشفى.

وأشارت إلى أن العديد من الأطباء والممرضين مرت عليهم أيام دون نوم لأنهم أمام تحديات كبيرة، لسلامة المرضى، والكثير منهم مرت عليهم أسابيع طويلة دون رؤية أطفالهم وأسرهم أو أهاليهم خوفاً من نقل المرض لأفراد أسرهم، مؤكدة أنه رغم تحقيقنا للرقم صفر إلا أننا ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة عملاء المستشفى وضمان صحة الكوادر الطبية والتمريضية.

مداخل مستقلة

ولفتت المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة إلى أنه تم تخصيص مداخل مستقلة ومنفصلة للمراجعين، حيث تم تخصيص مدخل خاص بالحوامل، وآخر خاص بحالات الطوارئ، وعند كل مدخل هناك أجهزة لفحص الحرارة والتعقيم الذاتي، إضافة إلى تركيب أجهزة لتعقيم اليدين في كافة الأماكن، مشيرة إلى أن أعداد المرضى الذين يتم مشاهدتهم يومياً تراعي الوقت المحدد لكل زيارة وبمواعيد متباعدة لتجنيب المرضى عملية الانتظار والاختلاط مع الآخرين، مشيرة إلى أن المستشفى يستقبل كافة الحالات من أمراض نساء وولادة وحالات أطفال، كما يقوم بإجراء عمليات المناظير بمعدل عمليتين يومياً.وأكدت الدكتورة تهلك أن اتباع الإجراءات الوقائية سيستمر في المستشفى لحين إعلان خلو الدولة من مرض «كوفيد 19»، مشيرة إلى جميع المؤشرات الحالية تشير إلى أن الفيروس في طريقه إلى الانحسار، كما لم يعد بنفس الشدة التي ظهر بها إبان تفشي الجائحة، كما أن نسبة الشفاء من الفيروس أصبحت ولله الحمد أكثر من حالات الإصابة التي تسجل يومياً في الدولة، وهذا كله يعود للإجراءات التي اتخذتها كافة الجهات المعنية في والبروتوكولات العلاجية المتبعة في كل المستشفيات، وساندهم في ذلك توفر كافة أنواع العلاجات المطلوبة في صيدليات الهيئة، مشيرة إلى أن العمل بروح الفريق الواحد ساعد في وصول المستشفى إلى مرحلة صفر، مؤكدة استمرار إلزام كافة العاملين والمراجعين للمستشفى بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الانتصار كلياً على المرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز