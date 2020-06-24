«عجمان الرقمية» تطلق «صوتك مسموع» تعزيزاً لتواصلها مع الجمهور

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة عجمان الرقمية مبادرة «صوتك مسموع»، بهدف توفير قناة تواصل جديدة مع الجمهور المستفيد من الخدمات الحكومية الرقمية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم المقترحات ومناقشة كافة الصعوبات أو العقبات التي قد تواجههم أثناء الطلب على الخدمات، وذلك من خلال برنامج خاص يحمل اسم المبادرة، ويبث عبر تطبيق «إنستغرام» لساعة كاملة أسبوعياً.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان، والتي بدورها تقوم بتعيين منسق للإجابة عن استفسارات الجمهور بهدف وضع الحلول لكافة التحديات التي تواجههم.

وقالت عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «أطلقنا المبادرة بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للجمهور، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع المسؤولين بشفافية وبشكل مباشر، في خطوة لمعالجة الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم مهما كانت صغيرة، وهذا جزء مهم من استراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى إسعاد المتعاملين».

وأضافت: «من المهم جداً أن نتابع أدق التفاصيل التي تمر بها رحلة المتعاملين، خصوصاً في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة، والتي تتطلب منا جميعاً بذل المزيد من الجهود لتحقيق أعلى نسبة من رضا المتعاملين، فخورون بأن تدعم كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان مبادرة «صوتك مسموع».

وهذا يبين مدى الترابط والتكاتف لخدمة إمارتنا الغالية، كما يلبي متطلبات قيادتنا الرشيدة التي ما زالت توصينا في كل مرة بأن نكون الأقرب للمتعاملين كونهم بوصلة نجاحنا وسعادتهم جوهر بيئتنا الرقمية».

ومن جانبها قالت وجدان الحجاج، مدير إدارة العلاقات المؤسسية وإسعاد المتعاملين، إن مبادرة «صوتك مسموع» حققت نجاحاً كبيراً، مع انطلاق أولى الحلقات التي قدمها الإعلامي محمد الكعبي، واستضافت مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة النقل عبد الرحمن النعيمي، مؤكدة أن دائرة عجمان الرقمية عملت من خلال فريق عملها على إطلاق هذا النوع من المبادرات الذي يهدف لإسعاد المتعاملين والاهتمام بقضاياهم ومعرفة مقترحاتهم التي تسهم في تطوير الخدمات الرقمية الحكومية.

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