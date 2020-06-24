محمد بن راشد يفاجئ طالباً هندياً بالمستشفى برسالة مؤثرة

المصدر: دبي ــ البيان

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طالباً هندياً عمره 15 عاماً يرقد في المستشفى بدبي لإصابته بفشل كلوي، برسالة حافلة بالمشاعر، طمأنه سموه فيها بأنه موجود في أيدٍ أمينة، داعياً الله أن يمن عليه بالصحة والعافية والسلامة، وختم سموه رسالته للطالب بقوله: حافظ على ابتسامتك أيها المحارب.



نص رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

عزيزي بريتفيك



هذه بادرة بسيطة مني لأذكرك بأنك هنا في بلدك، وأنك في أيدٍ أمينة، وأدعو الله أن يمن عليك بالصحة والعافية والسلامة

حافظ على ابتسامتك أيها المحارب

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