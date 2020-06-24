تفاصيل الإحاطة الإعلامية (42) لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت حكومة الإمارات تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، والتي تتحدث فيها د. آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، والدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، د.سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وأعلنت عن إجراء 44,291 فحص جديد، والكشف عن عن 450 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 46,133 حالة.

كما اعلنت عن تسجيل 702 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 34,405 حالة. وأعلنت عن وفاة شخصين من المصابين بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي باسم حكومة الامارات: تعلمنا سوياً خلال الفترة الماضية دروساً كثيرة، وخضنا معاً تحديات استطعنا بعون الله وفضله تجاوزها، وكان في مقدمة الدروس التي تعلمناها أن الإلتزام والتعاون هما أفضل الطرق لتحقيق نتائج ايجابية.

وأضافت : التناغم بين جهود الإمارات بمؤسساتها المختلفة وبين التزام المواطنين والمقيمين شكّل نقطة محورية وهذا التناغم كان وما زال سبباً رئيسياً لنجاح النموذج التي تبنته الإمارات للتصدى لهذا المرض.

وتابعت : كي نستطيع الاستمرار فيما حققناه والحفاظ على ما أنجزناه، نؤكد على ضرورة الالتزام وبالروح الايجابية بين الجميع خلال المراحل المقبلة.

وقالت د.فريدة الحوسني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الاماراتية: أعلن القطاع الصحي في الإمارات المشاركة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح مرض كوفيد19 ،، في إطار التعاون المثمر لدعم الجهود العالمية في مواجهة جائحة كوفيد19 والتغلب على هذا الوباء وتعتبر دولة الإمارات سباقة على المستوى العالمي في البدء في البحوث والدراسات للتطعيمات للمساهمة وبشكل فعال في الحصول على التطعيمات اللازمة والفعالة للسيطرة على المرض.

وقالت د.فريدة: أحد أهم أولويات البحث العلمي في القطاع الصحي في دولة الإمارات تتركز في ثلاث محاور رئيسية، هي الدراسات الوبائية التي تساعدنا في التعرف على المرض وطرق السيطرة عليه.

وتابعت د.فريدة : المحور الثاني يركز على الدراسات المختصة في تشخيص المرض وتطوير حلول مبتكرة وسريعة للتشخيص، بما في ذلك الدراسات الجينية. والمحور الثالث لأولويات البحث العلمي يركز على البحوث السريرية المتعلقة بالعلاج والتطعيمات والتي بدأ في تنفيذ مراحلها القطاع الصحي.

وقالت د.فريدة : ستقود العمليات السريرية للقاح في الدولة دائرة الصحة بأبوظبي بهدف تسريع عملية تطوير لقاح آمن وفعال ليتاح في الأسواق بنهاية 2020 أو مطلع 2021 لصالح البشرية جمعاء، ونتأمل أن يكون متوفراً في أقرب فرصة. و تنقسم التجارب السريرية إلى ثلاث مراحل تتضمن التأكد من سلامة اللقاح، وتقييم توليد المناعة ، وتقييم سلامة وفعالية اللقاح على شريحة أكبر من الناس. و في حال ثبتت سلامة وفعالية اللقاح طوال التجارب السريرية حينها يتم اعتبار اللقاح ناجحاً ويتم الانتقال لمرحلة التصنيع على نطاق واسع.

وتابعت د.فريدة : نجح اللقاح في اجتياز المرحلتين الأولى و الثانية من التجارب دون أن يتسبب في أية آثار ضارة حيث وصلت نسبة المتطوعين الذين تمكنوا من توليد أجسام مضادة بعد يومين من الجرعة إلى 100%.

وأكدت د.فريدة : اللقاح في المرحلة الثالثة ولا يزال قيد الاختبار والتجارب ، وسيتم إطلاع الجمهور على آخر النتائج في وقت لاحق.

وواصلت د.فريدة : هناك عدد من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى مضاعفات مثل: أمراض الضغط والقلب، وأمراض الرئة إلى جانب السمنة والتدخين، والأمراض الأخرى التي تسبب نقص في المناعة مثل أمراض السرطان ، وكلما زاد عددها عند الشخص تزيد نسبة الخطورة ويكون أكثر عن غيره عرضة للمضاعفات.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، : نطالب جميع أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة مرض كوفيد 19.

وتابع . سيف الظاهري : نشدد على استمرار منع التجمعات العامة و تجنب الزيارات العائلية لضمان صحة و سلامة الجميع و الالتزام بالتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.

وأكد د. سيف الظاهري : التأكيد على ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفراداً من أسرة واحدة، كما يجب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة.

وتابع د. سيف الظاهري : سيتم تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف حرصاً على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع.

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