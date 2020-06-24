مختبرات بلدية الشارقة تنال الاعتماد الدولي للسنة 21 توالياً

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة حصول إدارة المختبرات المركزية في قطاع الصحة العامة، والمختبرات المركزية على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية «اليوكاس» للسنة الـ21 على التوالي، حيث قام وفد هيئة الاعتماد بتجديد الثقة بقسم مختبر الأغذية وإمكاناته البشرية والتقنية «عن بعد»، من خلال الاتصال المرئي

وذلك تماشياً مع الظروف الحالية، التي يمر بها العالم، كما شمل التدقيق مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، ليجتاز بنجاح التدقيق الفني على طرق التحليل المختارة تمهيداً لتوسيع نطاق الاعتماد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن «مختبرات بلدية مدينة الشارقة تواصل إجازتها بحصولها على هذا الاعتماد نظراً لكفاءتها، حيث تعتبر الأولى من نوعها، وهو ما أهلّها للحصول على أرقى شهادة مخبريه في العالم وهي شهادة الجودة للنظام التحليلي: ISO /IEC 17025:2017 من قبل المؤسسة ذاتها والمفوضة عالمياً بمنح هذه الشهادة بموجب اتفاقية دولية بينها وبين الاتحاد العالمي لاعتماد جودة المختبرات أيلاك، كونه أول مختبر حكومي يحصل على هذه الشهادة في الشرق الأوسط».

إنجاز

ومن جانبها أكدت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، أن الوفد أنجز التدقيق السنوي على نظام الجودة الفنية لمختبر الأغذية، ومختبر البيئة والمواد الاستهلاكية في مجال التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية والمياه، والذي استمر لـ 4 أيام، وتجديد الاعتماد للمرة 21 على التوالي منذ عام 1999 كونه أول مختبر حكومي في الشرق الأوسط ينال هذا الاعتماد.

والاطلاع على الوثائق الخاصة بتجديد الاعتماد من خلال الاتصال المرئي مع المختصين في إدارة المختبرات المركزية، مشيرة إلى أن الوفد أشاد بما حققته البلدية من تطور ودقة في التحليل، وتطبيق أحدث الطرق العالمية للكشف عن الملوثات الغذائية بدقة عالية، ما جعل المختبر يتمتع بدرجة كبيرة من الشفافية والمصداقية على مستوى العالم.

جاهزية

وأشارت إلى أن الوفد أثنى على الجاهزية المسبقة وتنظيم الملفات وطريقة التوثيق والحرفية في تطبيق خطوات التحليل في المختبر، وكفاءة المحللين العالية بالإضافة إلى الأجواء العائلية السائدة، حيث تأتي هذه الإنجازات المتتالية، بفضل توجيهات ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة بضرورة اعتماد أفضل الممارسات، وبذل أقصى الجهود في العمل، لخدمة الإمارة الباسمة، كما أنه ثمرة تعاون مستمر بين قطاعات البلدية وإداراتها المختلفة.

خبرات

ومن جانبها أوضحت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مديرة إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة أن الوفد الذي ضم مجموعة من الخبراء في الهيئة البريطانية لاعتماد الخدمات المخبرية عالمياً استمع إلى شرح مفصل حول آليات وطرق الرقابة المطبقة من قبل البلدية، ومراحل العمل في المختبرات منذ استلام العينات وصولاً إلى استخراج النتائج.

كما قدمت الإدارة شرحاً مفصلاً عن الإمكانات المتعددة، والآليات المتطورة، التي تعكس مدى التقدم والدقة، التي وصلت إليها مختبرات بلدية مدينة الشارقة، بالإضافة إلى وجود الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والحاصلة على أرفع الشهادات العلمية في هذا المجال مع استمرارية التعلم.

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