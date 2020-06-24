لجنة بالوطني تناقش سياسة «الشيخ زايد للإسكان»

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بحضور ممثلي بعض البلديات في الدولة.

وأوضح حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، أن اللجنة ناقشت موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» بحضور ممثلي بلديات أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وتم خلال اللقاء استعراض الخريطة الإسكانية في تلك الإمارات ومستقبلها.

والدور الذي تلعبه هذه الجهات للتيسير على المواطنين وجهودها في توفير الأراضي والمنح السكنية لهم، وما هي آليات التنسيق المختلفة في هذا الشأن بين البلديات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وكذلك مع الجهات الأخرى التي تقدم الخدمات الإسكانية في الدولة، ومدى تكامل الخدمات بين الجهات والبرنامج بما يخدم مصلحة المتعاملين.

وتابع أنه تم التعرف على ما يواجه البلديات من تحديات من أجل تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وتحقيق مطالبهم من توفير مختلف الخدمات لهم في مرحلة ما بعد إنجاز المشروعات السكنية، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى مقترحات البلديات فيما يتعلق بتسهيل عملية حصول المواطنين على مساكن، والتعرف على مجالات التطوير والأفكار الإبداعية الممكن تطبيقها في القطاع السكني في الدولة بما يصب في خدمة المواطنين وحصولهم على أفضل الخدمات.

وذكر حمد الرحومي أن اللجنة اطلعت على مخرجات الاجتماعات السابقة، وقررت عقد حلقات نقاشية مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس بشأن موضوع «برنامج الشيخ زايد للإسكان» مع المتعاملين مع البرنامج في مختلف إمارات الدولة.

وذلك للاستماع بشكل مباشر إلى آرائهم، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم عند التقديم للحصول على قروض ومنح سكنية، وما يتبعه من إجراءات تخصيص وبناء وغيرها من المراحل المختلفة، وكيفية العمل على تلافي تلك التحديات وحل أي إشكاليات تواجههم في هذا الشأن.

وأكد أن اللجنة ستقوم بمناقشة ما ستسفر عنه الحلقات النقاشية من مخرجات وملاحظات ومقترحات مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها كتوصيات وإدراجها في تقرير اللجنة النهائي الذي سيتم إعداده في دور الانعقاد المقبل بعد الانتهاء من عقد الحلقات النقاشات المطلوبة ومناقشة الموضوع بشكل كامل ومستفيض مع ممثلي الحكومة، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته تحت القبة.

وأشار الرحومي إلى أن اللجنة تناقش موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

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