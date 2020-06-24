المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، عن إطلاق مختبر الابتكار الأمني في دبي، والذي بدوره سيتبنى جميع الأفكار والمنتجات الأمنية التي تخدم قطاع الأمن. ويستهدف مختبر الابتكار الأمني المواطنين والمقيمين المخترعين والمبتكرين في الدولة.

وأكد المهندس خالد الحمادي مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية أن: «إطلاق المختبر جاء من منطلق حرص المركز على تبني الأفكار والمنتجات التي تخدم قطاع الأمن في ظل هذه الظروف العصيبة».

وأكد أن: «المختبر سيقدم الدعم المادي والفني لتوصيل الفكرة والمنتج إلى السوق المحلي أو العالمي. وذلك بعد دراسة الفكرة والمقترح وبيان مدى الاستفادة منه والموافقة عليه».

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