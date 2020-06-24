ورشة توعوية في أبوظبي للعمال حول «السلامة في الحر»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعوية عن بُعد للعاملين في قطاع البناء والإنشاء بعنوان:

«السلامة في الحر»، وذلك ضمن حملة الإجهاد الحراري، وبمشاركة كل من: وزارة العمل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، المؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء NTPE، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص.

وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في قطاع البناء بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، تماشياً مع قانون حظر العمل وقت الظهيرة الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وركزت الورشة على التوعية بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وقت ارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، كما تم التركيز كذلك على طرق العمل الآمن، وضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري.

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