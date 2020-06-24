حمدان بن محمد : نمضي على نهج محمد بن راشد في تعزيز رصيدنا العلمي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نحن نمضي على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز رصيدنا العلمي وتأكيد دوره في ضمان مستقبل أفضل للجميع.

وقال سموه عبر تويتر: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلى شأن العلم وكرّم العلماء وجعل رعاية العقول المبدعة واجباً وطنياً وهدفا استراتيجياً.. ونحن نمضي على نهج سموه بتعزيز رصيدنا العلمي وتأكيد دوره في ضمان مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف: زرت اليوم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان والتقيت فريق مركز التحكم والسيطرة المعني بمكافحة فيروس كورونا.. أشعر بالاطمئنان لمستقبل تشارك في صنعه عقول تحمي صحة المجتمع وتعيننا على بلوغ ما نأمله من طموحات.

و اطلع سمو ولي عهد دبي على خطط عمل ومبادرات وبرامج الجامعة، وإنجازاتها على صعيد التعليم الطبي والبحث العلمي وشراكاتها مع القطاع الخاص، كما اطلع على مكتبة آل مكتوم الطبية وما تضمه من مراجع علمية مهمة للدارسين والأطباء والمختصين.

كما زار سموه مركز المحاكاة الطبية في الجامعة، الذي يعد أكبر مركز محاكاة طبي في الإمارة، وهو مركز تدريبي متكامل متطور يقوم باستخدام المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والبحث العلمي، ويحتوي على أحدث ما تم التوصل له من تقنيات، ويقدم التدريب للطلبة ولمختصي الرعاية الصحية في بيئة آمنة.

#حمدان_بن_محمد: زرت اليوم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان والتقيت فريق مركز التحكم والسيطرة المعني بمكافحة فيروس كورونا.. أشعر بالاطمئنان لمستقبل تشارك في صنعه عقول تحمي صحة المجتمع وتعيننا على بلوغ ما نأمله من طموحات.@HamdanMohammed pic.twitter.com/rCP4Lhk4up — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 24, 2020

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