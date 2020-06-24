"طرق دبي" تطلق المنصات الذكية لسائقي الحافلات العامة

المصدر: وام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي المنصات الإلكترونية الذكية لسائقي الحافلات العامة في إطار سعيها المستمر إلى أتمتة جميع الخدمات المقدمة لهم بما يسهم في إسعادهم وزيادة رضاهم ويحسن من الخدمات التي يقدمونها للمتعاملين.

وأوضح عبد الله إبراهيم المير مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أن هذه المنصات عبارة عن أجهزة ذكية مبرمجة بعدة لغات مرتبطة مباشرة بنظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM) وموزعة على جميع محطات إيواء الحافلات لتمكين سائقي الحافلات العامة وتحفيزهم على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم وإشراكهم في العملية التشغيلية بما يسهم في تعزيز وتطوير الخدمات باعتبارهم سفراء الهيئة في تقديم خدمة الحافلات العامة.

وأكد أن إطلاق هذه المرحلة يعتبر بمثابة استمرارية لتحسين الخدمات المقدمة من الهيئة التي تولي اهتماماً بالغاً بمقترحات السائقين وتساهم في تنفيذها بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتحسين العمليات التشغيلية بما ينسجم مع رؤية الهيئة في "تنقل آمن وسهل للجميع".

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