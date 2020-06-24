مدني الشارقة يدرس تقييم المواصفات الفنية لأنظمة الحريق ووضع آلية للأسعار

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بدأت الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بدراسة شاملة لتقييم كفاءة أنظمة مكافحة الحريق في المباني والمنشآت وذلك من خلال تقييم المواصفات الفنية حسب دليل الامارات لحماية الأرواح والممتلكات ومدى توافقها مع أنظمة البناء الحالية، وكذلك وضع تقييم لتفاوت أسعار معدات الحريق الحالية.

تحليل

وقال العقيد سامي النقبي مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ان الهدف من الدراسة تحليل كافة أنظمة الحماية والوقاية من الحريق وكفاءتها في المباني والمنشآت والتي تم تركيبها خلال العشر سنوات الماضية بناء على المواصفات الفنية آنذاك ، اضافة الى مدى التأثير الاقتصادي على تركيب تلك الأنظمة والتباين في ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع تكاليف البناء على المستثمرين والمطورين وملاك المباني بالإضافة الى تعزيز المنتج الوطني ودعم السوق المحلي في حال ما اذا كانت المواصفات ذات جودة عالية ومتوافقة مع الأنظمة العالمية.

آراء فنية

وأوضح أنه سيتم إشراك كافة المستفيدين من هذه الدراسة من المطورين والموردين والمستثمرين في هذا المجال والأخذ بآرائهم الفنية بناء على المقترحات المقدمة واستطلاعات الرأي سابقا، كما سيتم اجراء تحليل للمخاطر والرجوع إلى احصائيات الحوادث السابقة لبيان كفاءة وفعالية أنظمة الحريق في تلك المباني والتي على أثرها سيتم وضع الحلول والتوصيات للمستقبل ، مثمنا دور كافة ملاك المباني والمنشآت على تعاونهم وحرصهم على تنفيذ اشتراطات السلامة من الحريق ووضع أولويات السلامة في المباني كمطلب أساسي لحماية الأرواح والممتلكات .

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