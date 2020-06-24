"الطوارئ والأزمات" بعجمان يناقش إجراءات عودة مزاولة الأنشطة في الإمارة

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان اجتماع الفريق لمناقشة التوجيهات الصادرة بشأن رفع نسبة الانفتاح واستعادة مزاولة الأنشطة في الإمارة، والمنعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أعضاء الفريق من مدراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.

استهل قائد عام شرطة عجمان الاجتماع بالترحيب بالحضور مثمناً الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارة، ومشيداً بمتابعة تنفيذ اجراءات مواجهة فيروس كورونا في إمارة عجمان، على أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية.

وتم مناقشة استئناف ممارسة الأنشطة بالتدرج ومدى استقرار سوق العمل في الإمارة، وآلية التنسيق مع الجهات المختصة حول توفير الإعاشة وجودة الخدمات العامة المقدمة للمتضررين إثر تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات على المنشآت التي ترغب في العودة إلى مزاولة نشاطها مع تطبيق الإجراءات المتبعة لحماية أجور العمال ومستحقاتهم والحلول اللازمة للتعامل مع ذلك بما يتناسب مع الوضع الراهن.

كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بالحملات التفتيشية للفئات العمالية لمواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمة وتوقف العمل، وتم التطرق إلى الإجراءات الاحترازية المتعلقة بشأن الطرق المؤدية إلى الوديان وأماكن تجمع مياه السيول خلال فترة سقوط الأمطار.

وفي ختام الاجتماع أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي بالجهود المبذولة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة داعياً المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن هذه الأمة، متمنياً السلامة للجميع.

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