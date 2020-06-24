سيف بن زايد يشهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم إسعاد المتعاملين بالداخلية

المصدر: وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحفل الافتراضي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال عن بعد لتخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين في دفعته الخامسة التي تضم "211" منتسبا من "49" جهة تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص اجتازوا متطلبات التخرج.

حضر الحفل سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة و معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي و معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي و سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية و سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبدالله هاشم بني حماد الرئيس التنفيذي للاتصالات القابضة والمهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار و المستقبل لهيئة كهرباء ومياه دبي و عبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الشركاء المتعاونين في إنجاح برنامج الدبلوم و هم وزارة شؤون مجلس الوزراء- مكتب رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الذكاء الاصطناعي و وزارة اللا مستحيل و شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و دائرة دبي الذكية و شركة اتصالات القابضة.

كما كرم سموه أوائل الدفعة الخامسة من خريجي دبلوم إسعاد المتعاملين، وهم عائشة صالح القبيسي من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و سهير محمد حافظ حتحوت من وزارة الموارد البشرية والتوطين وآمنة محمد راشد عبيد الزعابي من وزارة الدفاع - مديرية الموارد البشرية، وأمل محمد جمعة أحمد النقبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وموزة علي محمد حسن من هيئة كهرباء ومياه دبي، وراشد سعيد محمد سعيد الدرعي من وزارة التربية والتعليم، وميسون زيد علي بن علوان الحبسي من دائرة الخدمات العامة، وهاجر الكعبي من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وريم أحمد حسن محمد الجابر من دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وشيخة محمد ابراهيم العمادي من هيئة كهرباء ومياه دبي.

كان الحفل الافتراضي - الذي أقيم بهذه المناسبة - قد بدأ بالسلام الوطني وتابع سموه والحضور فيلما وثائقيا استعرض منجزات برنامج دبلوم إسعاد المتعاملين وتوجه الحكومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 إلى جانب محاور التدريب وزيارات المنتسبين للمرافق والمؤسسات المختلفة للاطلاع على تجاربها وخبراتها في مجال خدمة المتعاملين و دعم وزارة الداخلية للوزارات و الجهات الاتحادية و الدوائر المحلية لتحقيق رؤية الحكومة.

كما حضر حفل التخريج الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي مستشار وزير الداخلية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية و اللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي و اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

و ألقى العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية كلمة قال فيها إنه في إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " و أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات على الاهتمام بالإنسان وتطوير قدراته باعتباره الثروة الحقيقية للوطن وأساس التنمية المستدامة وجعل سعادة الإنسان ضمن أولوياتها الوطنية طورت وزارة الداخلية الدبلوم المهني في إسعاد المتعاملين بالتعاون مع أكاديمية اتصالات وباعتماد دولي من الجمعية الدولية لتدريب الأعمال و الذي نسعى من خلاله إلى صقل خبرات ومهارات ومعارف المشاركين في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ومعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

و أضاف أن دبلوم إسعاد المتعاملين يعتبر أحد مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة وتضمن عدة محاور تدريبية منها الابتكار والإبداع في إسعاد المتعاملين لتحفيز الطلبة على العمل الجماعي والابتكار وتقديم مشاريع ابتكارية للخدمات الحكومية الاستباقية، واستغرق تنفيذه مدة 4 أشهر.. وشارك في هذه الدفعة 211 منتسبا من 49 جهة من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص ما يكرس مفهوم العمل الوطني والتعاون التنافسي بين الجهات الحكومية والخاصة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضح أنه بتخريج هذه الدفعة يبلغ إجمالي الخريجين المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطلاقه 1780 خريجا يعملون في 91 جهة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

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