مواطنون ومقيمون يتنافسون في تحدي التبرع بالدم في عجمان

المصدر: عجمان: عصام الدين عوض - تصوير: أحمد عبيد

أكدت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية أن الجمعية تتصدى لكورونا من خلال فعاليات ومبادرات عديدة تم تنظيمها خلال الفترة الماضية "عن بعد"، ولعل ابرزها مبادرة تحدي التبرع بالدم والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز الابحاث والدم بالشارقة وفرع الهلال الاحمر في عجمان، حيث تمكنت خلال يومين من جمع 174 وحدة دم، فتسابق المواطنون والمقيمون من اجل التبرع بدمائهم في لفتة تبرهن على مدى وقوفهم مع النداءات التي وجهتها الجهات ذات الصلة ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع من اجل التبرع بالدم، كما كان للرسائل الايجابية التي بثتها الجمعية لمختلف شرائح المجتمع من خلال اختيار شخصيات مؤثرة من المجتمع المحلي الأثر الكبير في الاقبال، كما نظمت الجمعية العديد من المبادرات، منها "حملة مجتمعنا إيجابي دائما".

200 طرد

وقالت إن كافة الفعاليات التي نظمتها الجمعية عبر وسائط التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا كبيرا من كافة امارات الدولة الامر الذي ادى الى اقبال شريحة كبيرة من افراد المجتمع مواطنين ومقيمين من اجل المساهمة في تلك الحملة التي تعد حملة وطنية بمعنى الكلمة، لافتة الى أن الجمعية تواصلت مع شريحة كبيرة من المتضررين من جائحة "كوفيد 19"، اضافة الى توزيع المير الرمضاني لأئمة المساجد والمعلمين المتأثرين بالجائحة والذين تم الاستغناء عن خدماتهم، ومقيمين متعثرين، فتم توزيع 200 طرد غذائي في منازلهم، كما تم تنظيم فعاليات العيد عن طريق التواصل عن بعد، ومطالبة الأسر التفاعل ببث الرسائل الايجابية للتوعية من مخاطر كورونا، اضافة الى تكريم كبار المواطنين.

تمديد

وبينت المطروشي ان المرحلة الخامسة التي أطلقتها الجمعية تعد المرحلة الجادة والكل فيها مسئول عن صحة كل فرد من افراد المجتمع من خلال الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية، فتم اطلاق حملة اصحاح البيئة عن بعد، وكذلك حملة ترشيد الاستهلاك خلال تلك الجائحة، لافتة الى أن مركز الأبحاث والدم طالب بضرورة تمديد حملة التبرع بالدم نتيجة للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته الحملتان الاولى والثانية، وبالفعل تم التمديد ل 3 أيام حتى نتمكن من جمع اكبر وحدات من الدم والتي توظف بصورة مثالية في مختلف مستشفيات الدولة، كما أن تلك الحملات برهنت على مدى تكاتف وتلاحم أفراد الشعب الاماراتي واستجابتهم لنداء الوطن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.

دور وطني

ولفتت المطروشي إلى أن الحملة الاولى للتبرع بالدم شارك فيها 110 أشخاص والثانية التي نظمت مساء أمس تم استقبال 30 شخصا في الساعة الأولى من بدء عملية التبرع بالدم، ونتيجة للإقبال الكبير من المتبرعين قرر المركز تنظيم حملات على فترات متفاوتة يكون مقرها جمعية عجمات للتنمية الاجتماعية والثقافية، مبينة ان الدور الوطني والانساني يحتم علينا بذل المزيد من الجهود – خصوصا – خلال تلك الفترة.

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