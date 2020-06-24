شرطة أبوظبي تطلق مبادرة "فرصة أمل" للعلاج من الإدمان

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أطلقت شرطة أبوظبي خلال مؤتمر صحفي- عن بعد - خدمة جديدة بعنوان "فرصة أمل" للعلاج من الإدمان بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

حضر المؤتمر العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

، والدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. أدار المؤتمر الرائد ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الاعلام الامني بشرطة ابوظبي، مؤكداً أن التصدي للمخدرات مسؤولية جماعية مشتركة، مشيراً الى ضرورة اطلاق المبادرات لمواجهة آفة المخدرات والحفاظ على استقرار وأمن المجتمع.

وقال العقيد طاهر غريب الظاهري أن خدمة " فرصة أمل" عبارة عن تطبيق اليكتروني زكي يتبع الموقع الاليكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأوضح أن التطبيق يوفر خدمة طلب العلاج من الادمان بوسيلة اليكترونية زكية، بحيث يسهل على المراجعين عملية العلاج من الادمان بالتنسيق مع المركز الوطني للتأهيل، مشيراً الى التعاون الكبير بين شرطة أبوظبي والمركز في أعداد التطبيق وما يتضمنه مواد توعوية وارشادية يتم تحديثها بشكل مستمر على مدار العام. بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة زايد العليا في ترجمة المحتوى بطريقة خاصة تناسب أصحاب الهمم.

وأضاف أن المبادرة تساعد المتعاطي وذويه في العلاج من الادمان.

وأكد الدكتور حمد الغافري، مبادرة " فرصة أمل" اسم على مسمي، مشيراً الى أن الخدمة تحظي بسرية تامة بالنسبة للعلاج واجراءاته. وأضاف أن المركز الوطني للتأهيل سوف يقوم بدوره في استقبال الحالات من قبل المختصين في هذا المجال. مشيداً بجهود شرطة ابوظبي في اطلاق المبادرة.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، أن الخدمة تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي المنشود، وسيكون لها نتائج طيبة، مشيراً الى تعاون المؤسسة لترجمة الرسالة لأصحاب الهمم وأسرهم والمشاركة في البرامج التوعوية مبادرة " فرصة أمل".

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