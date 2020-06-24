«أشغال الشارقة» تحتفي بموظفيها المتطوعين

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة فعالية «أسبوع المشاركة» ضمن مبادرة تعزيز قيم الدائرة بين الموظفين والاحتفاء بالمشاركين في الأعمال التطوعية. وتضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة المصاحبة التي تعكس روح المشاركة بين الموظفين، إذ تضمن «أسبوع المشاركة» مسابقات وجلسات حوارية وورشات تفاعلية «عن بعد».

وأشارت المهندسة جواهر السراح مهندس جودة في مركز التخطيط الاستراتيجي والجودة ومنظمة الفعالية إلى أن اليوم الأول تضمن تحدي المشاركة وذلك تعزيزاً لقيمة المشاركة، وشارك في الفعالية عدد من الموظفين لتحويل كلمة «قيمنا» إلى لوحة ذات معنى، عن طريق استخدام برنامج للرسم يتيح لأكثر من شخص استخدامه في نفس الوقت. فيما تضمن اليوم الثاني ورشة «شاركنا خبراتك وتجاربك» عبر حديث عدد من الموظفين عن خبراتهم في مجال العمل التطوعي بالإضافة إلى الخبرة في المهام الإدارية في العمل.

واشتمل اليوم الثالث على جلسة حوارية تحت عنوان:«المرأة في ظل أزمة كوفيد-19»، وتم مناقشة 4 تحديات تواجه المرأة، أبرزها:«العمل عن بعد والتعليم عن بعد والتداعيات النفسية لأفراد الأسرة والتوعية الصحية وإجراءات السلامة لدى أفراد الأسرة وكيفية المواءمة بين العمل عن بعد والواجبات المنزلية وتدريس الأطفال».

واختتمت الفعالية بجلسة حوارية تحت عنوان:«كيف تتوقع الأشغال بعد كوفيد-19، جرى فيها مناقشة المراحل الـ 3 لأزمة كوفيد -19:«مرحلة قبل الأزمة ومرحلة التعايش مع الأزمة ومرحلة ما بعد الأزمة» وذلك من خلال 5 محاور هي:«إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل والتحول الرقمي والقيادة وتحقيق الأهداف».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز