تعقيم وسائل النقل ومركبات الأجرة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ البيان

قامت دائرة بلدية أم القيوين وبالتعاون مع مركز أم القيوين للطوارئ والأزمات والكوارث والقيادة العامة لشرطة أم القيوين بتعقيم وسائل النقل ومركبات الأجرة في الإمارة، حيث تم تطهير وتعقيم وسائل النقل بأنواعها ضمن الإجراءات الوقائية لتأمين سلامة المجتمع وصحته، من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحفاظاً على سلامة الركاب.

وأشار غانم علي سعيد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة بالدائرة إلى أن دائرة بلدية أم القيوين تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أقصى مستويات الوقاية لمجتمع أم القيوين من خلال التعاون مع الجهات المعنية عبر تطبيق معايير السلامة لجميع مستخدمي وسائل النقل ومركبات الأجرة في الإمارة، وإن العمل المشترك الذي قامت به الدائرة مع شركائها الاستراتيجيين تكاتف الجهود من أجل صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

تخصيص

كما ذكر مدير قطاع النقليات والخدمات العامة: «أنه تم تخصيص أحد مواقف السيارات في الإمارة لتعقيم مركبات الأجرة يومياً، حيث تتوفر فرق مخصصة تعمل وفق خطة متكاملة كجزء من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الخدمة، حيث يتم رش مواد التعقيم على كامل السيارة من مختلف الجهات، ومن ثم يتم تعقيم السيارة من الداخل بواسطة عمال مدربين على ذلك».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز