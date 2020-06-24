«دبي القضائي» ينظم برنامجاً تدريبياً «عن بعد» للقانونيين

المصدر: دبي - وام

أعلن معهد دبي القضائي تنظيمه برنامجاً تدريبياً عن بعد يستهدف القانونيين لتسليط الضوء على التعديلات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم «33» الصادر في 2020 والقاضي بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم «57» لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

ويتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من 3 حلقات نقاشية تستضيف القاضي مصطفى الشرقاوي وتتضمن محاور متنوعة. وانعقدت الحلقة الأولى أمس وناقشت المستحدث في إجراءات رفع الدعوى وإعلانها وحضور الخصوم أمام المحاكم واستقطبت أكثر من 300 مشارك. في حين تناقش الحلقة الثانية المستحدث في إصدار الأحكام والأوامر على العرائض وتعقد بتاريخ 30 يونيو الجاري، وأما الحلقة الثالثة فستعقد بتاريخ 7 يوليو المقبل وستناقش المستحدث في التنظيم القانوني الجديد لأوامر الأداء وبعض إجراءات التنفيذ.

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