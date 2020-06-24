احتواء «كورونا» بالكامل في مصفح

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع الجهات المختصة بنجاح، حملة المسح والفحوصات الشاملة في منطقة مصفح بأبوظبي، والتي استمرت 6 أسابيع، واحتوت بشكل كامل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين سكان المنطقة.

وسهلت الحملة التي انطلقت في 9 مايو الماضي وصول خدمات الرعاية الصحية وتقديم أشكال مختلفة من الدعم لسكان المنطقة، وجاءت في إطار مشروع المسح الوطني، الذي يهدف لإجراء فحوصات فيروس «كوفيد 19» لأكبر عدد ممكن من سكان الإمارة. وعلى مدار 6 أسابيع، تم توفير النقل لمراكز الفحص والتقييم والكشف الطبي مجاناً لـ 570,000 من السكان، بالإضافة إلى مسح 2730 مبنى.

وشهدت الحملة تقديم الدعم للسكان لضمان سلامتهم وصحتهم، من خلال توزيع أكثر من 750,000 كمامة، وتوفير برامج توعية بعدة لغات حول التباعد الاجتماعي وكيفية استخدام مستلزمات الوقاية الصحية، ما أدى إلى ارتفاع نسب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. كما قدمت الحملة أكثر من مليون وجبة غذائية صحية للسكان. وبذل أبطال خط الدفاع الأول والعديد من المتطوعين جهوداً دؤوبة لدعم الحملة التي لاقت ترحيباً واسعاً من السكان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز