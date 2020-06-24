منتدى «دبي لإدارة المشاريع» عن بُعد 15 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن عقد النسخة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر المقبل تحت شعار (نرسم المستقبل)، وذلك عبر أحدث تقنيات الاتصال عن بُعد، التي توفر عرضاً تفاعلياً ثلاثي الأبعاد لموقع عقد المنتدى، يتيح للمشاركين والحضور التنقل في قاعات المنتدى حسب رغبتهم، كما أعلنت الهيئة عن شراكة رقمية بين المنتدى وموقع لينكدإن العالمي، لتوسيع قاعدة المشاركات في المنتدى والجائزة من مختلف دول العالم.

وسيبدأ التسجيل في المنتدى الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، على الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae من الأول من يوليو المقبل.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، يأتي عقد النسخة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في ظروف صحية استثنائية يمر بها العام جراء انتشار فيروس كورونا، حالت دون عقده بصورته المعتادة، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم بتوظيف أحدث وسائل التواصل لجعل المشاركين والحضور يعيشون تجربة فريدة من نوعها في التواصل المرئي التفاعلي عبر تقنيات الاتصال عن بُعد.

وأضاف معاليه: جاء اختيار شعار (نرسم المستقبل) تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 (عام الاستعداد للخمسين)، مشيراً إلى أن المنتدى سيناقش مفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشاريع، مثل القيادة الملهمة، وإدارة المشاريع في الاقتصاد المشترك، والتفكير التصميمي وإدارة المشاريع المرنة، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، كما يناقش مواضيع التحول المرن، وإدارة الفوائد، وعلم البيانات في إدارة المشاريع، والإدارة الرقمية، وإدارة مشاريع الفعاليات الكبيرة، ومستقبل التنقل الذكي، إضافة إلى إدارة المشاريع الهجينة، وإدارة الشركاء، وتطبيقات سلسلة الكتل في إدارة المشاريع.

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