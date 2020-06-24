بلدية دبي و«نون» توقعان اتفاقية استخدام «مكاني»

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت بلدية دبي اتفاقية مستوى خدمة مع شركة نون الوطنية للتجارة الإلكترونية بشأن نظام مكاني للعنونة، حيث تُقدّم البلدية جميع متطلبات استخدام هذا النوع ويتوجب نتيجة ذلك أن تطبق شركة نون النظام في عملها واستخدام هذا النظام كجزء من العنونة، وتبين الاتفاقية الخدمات التي يقدمها كل من الطرفين ومستوى الخدمات والالتزامات من كل طرف، لتمكن الدائرة من تقديم الخدمات والاستفادة منها حسب بنود الاتفاقية والتشريعات والقوانين الصادرة.

وتهدف هذه الاتفاقية لتحديد نوعية الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية التي ستقدمها بلدية دبي لشركة نون، مع التزام الشركة بشروط الاستخدام المذكورة في الاتفاقية، ومستويات الخدمة التي اتفق عليها الطرفان بعد توقيعهما الاتفاقية التي توضح العلاقة وأسس التعاون بين الطرفين ومسؤوليات كل طرف.

وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية: انطلاقاً من حرص بلدية دبي على تطبيق معايير الحكومة الذكية، قامت بلدية دبي بإيجاد وتبنـي (نظام مكاني) وهو النظام للعنونة التقني الذكي في إمارة دبي وفي معظم أرجاء الدولة.

كما يتيح هذا النظام الذكي خدمة جميع الزوار والقاطنين بإمارة دبي للوصول إلى الأماكن والمواقع بسهولةٍ ويسرٍ من خلال الاستدلال على الوجهات المقصودة بسرعةٍ ودقةٍ تصل حتـى المتـر المربع.

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