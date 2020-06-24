إنجاز 1394 مبنى جديداً في دبي و10254 شقة سكنية خلال 5 أشهر

وصل عدد المباني المنجَزة في دبي إلى ألف و394 مبنى جديداً، منذ بداية العام الجاري لغاية نهاية شهر مايو الماضي بمعدل 278.8 مبنى كل شهر، و9.29 مبان جديدة يومياً، وفقاً لبيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي.وأشارت هذه البيانات إلى أن عدد الشقق السكنية المنجزة خلال الفترة المذكورة بلغت 10 آلاف و254 شقة سكنية، و611 محلاً، وبلغ عدد الفلل الخاصة المنجزة 568 فيلا خاصة، فيما بلغ عدد الفلل الاستثمارية 526 فيلا. كما بلغ عدد المباني متعددة الطوابق 117 مبنى، و73 مبنى صناعياً وعدد المباني العامة 50 مبنى. وأوضحت البيانات أن نسبة الشقق السكنية المنجزة بلغت 83.6%، و5 % للمحلات المنجزة. فيما الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 4.6% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة 4.3 %، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 1.4%، تلتها المباني الصناعية بنسبة 0.6%، مقابل 0.4% للمباني العامة. (دبي - وائل نعيم )

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