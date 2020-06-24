بالفيديو.. حملة المسح في المصفح تفحص 570 ألف عامل

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

نجحت حملة المسح والفحوصات الشاملة في منطقة مصفح، والتي استمرت على على مدار 6 أسابيع، بتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية وتقديم أشكال مختلفة من الدعم لـ570 ألف شخص، واحتوت بشكل كامل انتشار فيروس «كوفيد-19» بين سكان المنطقة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الحملة بقيادة دائرة الصحة - أبوظبي والجهات المختصة ضمنت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، مع توفير الدعم لمئات الآلاف من السكان، بما في ذلك توفير التقييم والكشف الطبي المجاني لـ 570.000 من العمالة المقيمة، ومسح 2730 مبنى.

وشمل الدعم، الذي وفرته الحملة توزيع أكثر من 750 ألف كمامة، وتوفير برامج توعية بعدة لغات، أدت إلى ارتفاع نسب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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