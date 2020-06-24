بلدية الشارقة تعمل على تحويل خدماتها إلى رقمية 100%

المصدر: الشارقة – البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن استمرار تقديم الخدمات في جميع مجالات العمل البلدي وخصوصاً خلال فترة العمل عن بعد استند إلى منظومة متميزة من التطور الرقمي ومن خلال أكبر مشروع تتبناه البلدية وهو مشروع التحول الرقمي «سابق»، والذي سيتم من خلاله تحويل جميع الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور والخدمات الداخلية إلى رقمية بالكامل، وهو ما يساهم في اختصار الوقت والجهد ويعزز من مسيرة الريادة والتميز، فما قامت به البلدية خلال الفترة الماضية من تقديم للخدمات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية يعكس حجم الإنجاز الذي قامت به على الصعيد الرقمي، حيث أنجز قطاع الدعم المؤسسي بالبلدية 103 آلاف معاملة داخلية وخارجية خلال شهر.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن:«قطاع الدعم المؤسسي يعتبر اللبنة الأساسية التي تعتمد عليها البلدية في تطوير مختلف الخدمات، لما يوفره من أدوات ووسائل مهمة من خلال إدارة تقنية ونظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي على وجه الخصوص، وساهمت الجهود التي قدمها القطاع في استمرار العمل دون توقف، وذلك ضمن منظومة العمل عن بعد، والتي فعلتها البلدية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، فواصلت تقديم خدماتها للجمهور بتنسيق وتعاون كبير بين جميع الإدارات التي كانت رؤيتها الابتكارية قاعدة مهمة في عدم تعطيل مصالح الناس والتواصل معهم بشتى الطرق لإنجاز معاملاتهم بالدقة والسرعة اللازمة».

أتمتة

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن:«جميع الإدارات قامت بتفعيل نظام العمل عن بعد وساهمت في دعم جميع الإدارات لأداء مهامها ضمن هذا النظام وحققت إنجازات نوعية عززت من مسيرة التميز، وخصوصاً من خلال الاستغلال الأمثل لمشروعها الرقمي «سابق» حيث ساهم في أتمتة جميع إجراءاتها الداخلية بما يتطابق مع أفضل الممارسات ولتحويل جميع خدماتها إلى رقمية ذكية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث يتكون هذا البرنامج من مشروعين الأول يتعلق بتخطيط الموارد المؤسسية، والآخر مشروع العمليات التشغيلية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي خلالها تم حصر 650 إجراء تمت أتمتتها بالكامل، وحصر 222 خدمة سيتم تحويلها إلى رقمية بالكامل مع انتهاء البرنامج».

وأشار إلى أن جميع إدارات القطاع التي تشمل إدارة تقنية ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة الوثائق وإدارة العقود والمشتريات وإدارة التحول الرقمي وإدارة المستودعات قامت باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وفعلت نظام العمل عن بعد لاستمرار أداء مهامها. حيث أنجزت هذه الإدارات حوالي 103 آلاف معاملة داخلية وخارجية خلال شهر ابريل الماضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز