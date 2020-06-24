منظومة صحية متكاملة لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض

المصدر: العين - وام

تواصل حديقة الحيوانات بالعين جهودها لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال منظومة صحية متكاملة وفقاً لأحدث المعايير البيطرية المتبعة عالمياً.

وتضم الحديقة مركزاً لصحة الحيوان يشمل العيادة البيطرية وغيرها من الخدمات المساندة ذات الصلة لتشكل جميعها منظومة تشخيصية وعلاجية متطورة لتوفير الرعاية البيطرية لأكثر من 4000 حيوان وطائر تتوزع على 172 نوعاً من الطيور والحيوانات البرية.

نهج

ويتبع الفريق البيطري منهجاً مختلفاً لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض حيث تتم مراقبتها بانتظام لمنع حدوث المضاعفات الصحية بدلاً من معالجتها فقط في حالة حدوثها.

وقال الدكتور أرشد هارون توسي مدير العيادة البيطرية في حديقة الحيوانات بالعين: «إن المنظومة البيطرية المتكاملة التي تمتلكها الحديقة وفرت الكثير من الوقت والجهد من خلال تسهيل خطوات فحص وعلاج الحيوانات وفقاً لأحدث المعايير البيطرية المتبعة عالمياً».

وأضاف أن: «وجود فريق بيطري متكامل من الأطباء والفنيين المختصين في مجالات رعاية الحياة البرية إلى جانب الخدمات الشاملة المتخصصة أوجدت ضمانات أكبر لدقة العلاج حيث تجري الفحوصات والتحاليل في الحديقة ما يسهل معه عمليات المراقبة ومطابقة النتائج لوجود المختبر والحيوان المريض في مكان واحد».

أقسام

وتتضمن العيادة البيطرية في الحديقة قسماً للأشعة، وآخر للأسنان، وغرفة للتصوير بالموجات فوق الصوتية بالإضافة إلى غرفة للمناظير، وصيدلية ومخازن للأدوية، ومعدات خاصة لتخدير الحيوانات بالغاز من بينها أسلحة تختلف من حيث نوع الحيوان والطائر وتحتاج الحيوانات المفترسة كالأسود وخفيفة الحركة كالغزلان إلى معدات خاصة للتخدير. كما تضم العيادة مركزاً للفحوصات البيطرية والبحوث المختصة الذي يعتبر الوحيد من نوعه المختص بالحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقوم بعمل الفحوصات الدورية الشاملة لجميع الحيوانات المختلفة في الحديقة من حيث الكيمياء الحيوية وأمراض الدم، وفحص الأحياء المجهرية، والتشريح، والأحياء الجزيئية والجينات، وفحوصات الأجسام المضادة.

ويوجد قسم آخر لحجز الحيوانات المريضة التي تحتاج حالاتها وضعها تحت الملاحظة الطبية لبعض الوقت، وهناك كذلك عدد من الحضانات لرعاية الحيوانات الوليدة التي تولد قبل موعدها أو تستدعي حالتها وضعها تحت الملاحظة إلى جانب برنامج لإرضاع الحيوانات الصغيرة التي تعتمد في تغذيتها على الرضاعة ولا تقوم الأمهات بإرضاعها، وبرنامج لتحضير الوجبات للحيوانات المرضى بمعايير بيطرية محددة.

فسيولوجية

وتختلف فسيولوجية وأحجام وطبيعة الحيوانات البرية من نوع إلى آخر، حيث حرصت الحديقة على توفير 15 نوعاً مختلفاً من أماكن إيواء العلاج ضمن مبيت الحيوانات الدائم لضمان الراحة التامة للحيوان خلال فترة العلاج، حيث يتواجد الفريق البيطري خلال طيلة أيام الأسبوع وفي الحالات الطارئة لضمان تقديم الرعاية اللازمة لصحة الحيوانات البرية.

وتقدم حديقة الحيوانات بالعين خدمات متميزة للحيوانات البرية من خلال توفير الغذاء المتنوع، والمكان الملائم إلى جانب الرعاية الصحية الشاملة التي تقدم من قبل أطباء ومختصين أكفاء في مجال رعاية الحيوان، كما تعمل ضمن شراكات مع بعض المجموعات الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة على مستوى العالم، وذلك بهدف الحفاظ على الأنواع البرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.

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